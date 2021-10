In vier verschillende steden vond deze week ‘De Grote Shift’ plaats. Er werd gedebatteerd over transport (Het Depot, Leuven), de banken (Ancienne Belgique, Brussel), de industrie (De Singel, Antwerpen), de voedingssector (Handelsbeurs, Gent) en over de politiek (Central Gate, Brussel). In dit artikel blikken we een laatste keer terug op tien uur aan klimaatdebatten.