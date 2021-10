Geen Europese korfbaltitel voor Belgian Diamonds: in finale is Nederland te sterk

kampioen. In de finale moesten de Belgian Diamonds zaterdag in de Lotto Arena in Antwerpen met 17-21 de duimen leggen voor de noorderburen. Bij de rust stonden ze 7-13 in het krijt.

In de wedstrijd om het brons won Duitsland met 13-11 van Engeland.

Het was de achtste editie van het EK korfbal. Telkens trok Nederland aan het langste eind. België moest na 1998, 2006, 2010, 2014 en 2016 een zesde keer met zilver vrede nemen. In 2002 werden de Belgen derde, in 2018 pas vierde. In 1991 wist België Nederland wel eens de wereldtitel af te snoepen. In tien andere WK-finales moesten de Diamonds telkens het onderspit delven voor Oranje.