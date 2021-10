In de nacht van zaterdag op zondag schakelen we over van zomertijd op wintertijd. Dat betekent voor velen: een uurtje langer slapen. Tegelijkertijd roept het ook vragen op, want: ging dat systeem niet op de schop? En is dat wel goed voor onze gezondheid, die tweejaarlijkse wissel van de klok?

Wanneer start de wintertijd, en wat is het juist?

Dit weekend, in de nacht van zaterdag op zondag, goochelen we in ons land opnieuw met de tijd. Om 3.00 uur ’s nachts draaien we de klok een uur terug ...