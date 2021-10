Belgische delegatie op ‘klimaattrein’ richting COP26 in Glasgow

Een ‘klimaattrein’ brengt vandaag officiële delegaties uit België, Italië, Nederland en Duitsland en onder anderen nog activisten, vertegenwoordigers van ngo’s, Europarlementsleden en wetenschappers naar de klimaattop COP26 in Glasgow. Na vertrek iets voor 9 uur in Amsterdam en na een stop in Rotterdam, hield de hogesnelheidstrein van Eurostar een uur halt in Brussel-Zuid.

In Brussel alleen stapten zowat 220 mensen op de trein. Onder hen ook federaal minister van Klimaat, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Zakia Khattabi (Ecolo) en klimaatactivisten Anuna De Wever en Adelaide Charlier. Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) was op het perron om hen uit te zwaaien.

Kort na 11 uur zette de trein zijn reis voort naar Londen, waar een overstap is voorzien. De reizigers moeten er wandelen tussen de stations St. Pancras en Euston. Van daaruit rijden ze met een Pendolino-trein van maatschappij Avanti West Coast naar Glasgow, waar de trein rond 18 uur met in totaal meer dan 500 mensen zou moeten aankomen.

‘Rail to the COP’ is een initiatief van de non-profitorganisatie Youth for Sustainable Travel en de Nederlandse spoorinfrastructuurbeheerder ProRail. Spoorwegmaatschappijen Eurostar, NS en Avanti West Coast werkten eraan mee. Financiële steun kwam er onder meer van de infrastructuurbeheerders op het traject - Infrabel, SNCF Réseau, Getlink, HS1 -, de NMBS en EWS Schönau. Volgens de spoormaatschappijen is er bij een vlucht tussen Amsterdam en Londen evenveel koolstofuitstoot als bij zeven reizen met een Eurostar. Eén vlucht tussen Londen en Glasgow zou het equivalent van bijna zeven treinreizen zijn.