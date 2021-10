Een meisje heeft donderdag het geduld van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op de proef gesteld. Tijdens de opening van een nieuw park in Ankara knipte ze het lint zomaar door, zonder te wachten op toestemming. De president had haar nochtans meermaals gewaarschuwd het niet te doen. Het is niet de eerste keer dat een kind Erdogan te snel af was. Bekijk het hierboven.