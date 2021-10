Prins Andrew wil dat klacht over seksueel misbruik verworpen wordt

De Britse prins Andrew heeft het Amerikaanse gerecht gevraagd om de klacht van Virginia Giuffre, die hem beschuldigt van seksueel misbruik toen ze nog minderjarig was, te verwerpen. Dat blijkt uit een document dat het Franse persagentschap AFP kon inkijken.

Virginia Giuffre beschuldigt er prins Andrew van dat hij haar zo’n twintig jaar geleden als zeventienjarige meermaals seksueel misbruikt heeft. De klacht staat in verband met het misbruikschandaal rond de intussen gestorven Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein. Giuffre zegt dat ze als slachtoffer van Jeffrey Epstein en zijn vriendin Ghislaine Maxwell op haar zeventiende drie keer gedwongen werd om seks te hebben met de Britse prins. Ze eist een schadevergoeding.

De advocaten van de 61-jarige prins vragen de rechtbank nu om de klacht te verwerpen omdat die ‘geen verzoek bevat dat aanleiding kan geven tot een schadevergoeding’. Als alternatief vragen ze de rechtbank om van de klager te eisen ‘een meer definitieve versie van haar beschuldigingen te verstrekken’.

De 61-jarige prins Andrew (een broer van kroonprins Charles) ligt al jaren onder vuur wegens zijn vriendschap met Epstein. De prins vervult geen publieke functies meer. Hij ontkent de aantijgingen.

Bij de start van het proces, eerder deze herfst, tegen de prins, argumenteerde de advocaat van Andrew dat de zaak verworpen moet worden: ‘Dit is een ongefundeerde, niet-levensvatbare, potentieel onwettige rechtszaak.’

Zo ondertekende Giuffre volgens de advocaat eerder al een schikkingsovereenkomst die haar het recht ontneemt om prins Andrew aan te klagen. Guiffre zou in 2009 in een andere zaak die in Florida was aangespannen een vrijwaring ondertekend hebben voor ‘vorderingen tegen personen geassocieerd met Jeffrey Epstein’. De advocaat vroeg dat Giuffres advocaten die schikking openbaar maken, zodat kan worden nagegaan ‘of het inderdaad de hertog van alle mogelijke aansprakelijkheid vrijstelt, zoals wij vermoeden, en zoals al gebeurd is bij andere individuen in dezelfde situatie als de prins’.