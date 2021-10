Druilerige zaterdag

Zwaarbewolkt tot betrokken weer met periodes van regen of buien. Dat voorspelt het KMI. In het westen van het land wordt het tegen het einde van de middag opnieuw droger met opklaringen.

Bij al dat regenweer vandaag schommelen de maxima tussen 10 en 14 graden bij een matige wind uit het zuiden. Vannacht wordt het wisselend bewolkt tot zwaarbewolkt, maar overwegend droog bij minima tussen 8 en 12 graden.

Zondagochtend eerst opklaringen, maar in de loop van de namiddag trekt een actieve regenzone van west naar oost over het land. Het kwik klimt wel gevoelig hoger tot temperaturen van 18 graden in de Kempen. Dit bij een matig tot vrij krachtige wind uit het zuiden.

Begin volgende week wordt gevoelig frisser. Maandag is het wisselend bewolkt, met kans op (onweerachtige) buien bij maxima van 12 graden. Dinsdag meer regen, bij temperaturen die opnieuw niet boven de 12 graden stijgen. Woensdag wordt het nog wat koeler, de maxima schommelen dan rond 11 graden. Het wordt dan wel opnieuw wat droger.