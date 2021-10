3M moet productieprocessen die PFAS uitstoten minstens tijdelijk stopzetten

Chemiebedrijf 3M moet de productieprocessen die PFAS uitstoten minstens tijdelijk stopzetten. Dat heeft het Departement Omgeving en het Agentschap Zorg en Gezondheid beslist en is aan De Standaard bevestigd.

3M kreeg dinsdag twee dagen de tijd van de Omgevingsinspectie om te bewijzen dat de uitstoot van de fabriek de omgeving niet verder belast. Donderdag werd de bedrijfsleiding uitgenodigd en de inspectie concludeerde daarna dat er onvoldoende duidelijkheid bestaat over de aanwezigheid van PFAS in de productieprocessen en in de emissies naar de omgeving.

‘De betrokken productieprocessen tijdelijk stilleggen is momenteel dan ook de enige manier om zeker te zijn dat blootstellingsrisico’s voor de omwonenden niet verder toenemen’, stelt het departement vrijdag. Het bedrijf wordt niet volledig stopgezet. Minstens een deel van de activiteiten kunnen doorgaan.

Zicht krijgen op uitstoot via lucht

Volgens Karl Vrancken, opdrachthouder voor de Vlaamse regering voor de coördinatie van de aanpak van de PFAS-problematiek, is het nu vooral zaak om zicht te krijgen op de uitstoot via de lucht. Er werd immers lange tijd aangenomen dat daar op dit moment geen sprake van was.

‘De ontbrekende component is de verspreiding van PFAS door 3M via de lucht’, zegt hij in een mededeling. ‘Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in alle processen bij 3M die PFAS-emissies veroorzaken, zowel nu als in het verleden.’

‘Te hallucinant voor woorden’

‘3M heeft ons donderdag overladen met 11.000 documenten, maar op de simpele vraag of er geen extra blootstelling was aan PFOS, konden ze niet antwoorden’, zegt een woordvoerder van Demir. ‘Als je dit als bedrijf niet kunt zeggen dan is dat te hallucinant voor woorden. De minister steunt de beslissing van de omgevingsinspectie volledig.’

De stillegging vergt uitvoerige procedures, die vrijdagavond werden opgestart, geeft hij mee. Dat kan enkele dagen duren. De voorwaarde om terug te kunnen opstarten is sluitend bewijs over de PFOS-uitstoot. Het bedrijf kan beroep aantekenen bij de Raad van State maar dat beroep werkt niet opschortend.