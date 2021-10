Tomas De Soete en Siska Schoeters uit elkaar

Radiopresentatoren Tomas De Soete (45) en Siska Schoeters (39) gaan na veertien jaar uit elkaar. Dat bericht delen ze zelf via hun sociale media. ‘Er blijft alleen maar liefde en respect over.’

‘Tomas en ik gaan uit elkaar. Na 14 jaar. Het was een hevige liefde, we hebben hard gelachen, hard gehuild, hard geleefd en alles gegeven voor elkaar wat we konden’, schrijft radio- en televisiepresentatrice Siska Schoeters bij een foto op Instagram. ‘Er blijft alleen maar liefde en respect over. Die gaan we voor altijd samen doorgeven aan onze kinderen.’ Bij Tomas De Soete staat eenzelfde bericht bij dezelfde foto.

Het koppel heeft samen twee kinderen, Lucien (10) en Minne (5). Tomas had al twee oudere kinderen, Martha en Leon, uit een vorige relatie.

Hun relatie begon veertien jaar geleden, maar raakte pas in december 2008 bekend, twee weken voor ze samen het glazen huis zouden induiken voor wat toen nog Music for life heette. Schoeters was toen de sidekick van Tomas De Soete op Studio Brussel. Over hun relatie zei Siska Schoeters dat ‘ze geen showbizzkoppel’ zijn. ‘Je zal ons nauwelijks op de rode lopers vinden.’

Ze was ook eerlijk. De relatie ging met vallen en opstaan. Er waren wel wat obstakels, maar het ging lange tijd goed. ‘Na twaalf jaar zijn we een goed team. Er moet al iets strafs gebeuren om dit nog fout te doen lopen. We zijn begonnen met een moeilijke scheiding, een nieuw samengesteld gezin, hard werken … Gelukkig kunnen we nog altijd veel lachen samen. Natuurlijk maak je op twaalf jaar wel wat mee. Het gaat op en af. Maar het zit wel goed’, zei ze toen.