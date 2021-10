Omwonenden in straal van 5 kilometer rond 3M kunnen hun bloed laten analyseren

Alle omwonenden in een straal van 5 kilometer rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht kunnen hun bloed laten onderzoeken op de aanwezigheid van PFAS-stoffen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, meldt minister Wouter Beke.

Een eerste bloedonderzoek, in een straal van 3 kilometer rond de fabriek, wees afgelopen week uit dat slechts 1 op de 10 van de onderzochten een gehalte PFAS in het bloed had waarbij geen gezondheidseffecten worden verwacht. Dit betekent dat 9 op de 10 mensen dus te veel PFAS in het bloed hadden. De resultaten zijn zorgwekkend.

‘De no-regret maatregelen goed opvolgen’

Daarom heeft de regering beslist om alle omwonenden in een straal van 5 kilometer de kans te geven om hun bloed te laten analyseren. Het onderzoek zal verschillende maanden duren en gefaseerd worden uitgevoerd. De regering wil de kosten verhalen op 3M.

‘Het persoonlijke resultaat kan de omwonenden ook motiveren om de no-regret maatregelen goed op te volgen en een gezonde leefstijl aan te nemen ter preventie van hart- en vaatziekten, diabetes en kanker’, zegt minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) in een mededeling. ‘Het ontstaan van deze aandoeningen kan te wijten zijn aan verschillende oorzaken, waarvoor PFAS een extra risicofactor is.’

Intussen buigt minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zich over de conclusies van de Omgevingsinspectie na het gesprek met 3M. Op basis daarvan wordt mogelijk beslist om delen van de productie stil te leggen.