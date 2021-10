Angèle zingt over, maar nauwelijks in Brussel

Om haar nieuwe album Nonante-cinq te promoten gaat Angèle op tournee. Zes optredens in Frankrijk, en slechts eentje in België.

In ‘Bruxelles, je t’aime’, de eerste single die zangeres Angèle vorige week uitbracht van haar nieuwe album Nonante-cinq, bezingt ze haar liefde voor onze hoofdstad, qua optredens valt dat voor fans misschien tegen. De ster kondigde op Instagram de start van de ticketverkoop aan.

Tijdens haar nieuwe tournee, zal de Belgische vanaf april zes keer in Frankrijk optreden, en één keer in Vorst Nationaal op 16 mei 2022. Of er volgende zomer nog Belgische festivals zijn waar de zangeres zal optreden, is niet geweten.

Op 10 december komt Nonante-cinq uit, het vervolg op haar debuutplaat Brol uit 2018. De titel van het album verwijst naar het jaartal waarin de zangeres geboren is. Angèle is al langer groot in Frankrijk, ook dankzij een samenwerking met modehuis Chanel, waar ze model stond voor de Coco Beach 2021 campagne. Ook had de zangeres enkele kleine filmrollen.

Sinds haar muzikale doorbraak woont de 25-jarige popzangeres vooral in Parijs, maar ze mist haar thuisstad wel: Brussel blijft de mooiste, en haar favoriet, zo zingt Angèle in haar nieuwe nummer.