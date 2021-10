Oud-gouverneur New York aangeklaagd voor zedenmisdrijf

De voormalige gouverneur van de staat New York Andrew Cuomo (63) wordt formeel beschuldigd van een zedendelict. In augustus nam Cuomo ontslag nadat zijn positie onhoudbaar was geworden. Een vernietigend rapport van de openbaar aanklager bracht toen aan het licht dat hij zeker elf vrouwen seksueel had lastig gevallen.

Volgens de tabloid New York Post zal Cuomo wellicht volgende week worden aangehouden. Hij wordt beschuldigd van het betasten van een voormalige assistent. Hij riskeert een effectieve gevangenisstraf van één jaar.

De feiten dateren van 7 december en zouden hebben plaatsgevonden in de officiële residentie van de gouverneur in Albany. Volgens de gelekte aanklacht stak Cuomo opzettelijk ‘en zonder legitiem doel, met geweld zijn hand onder de blouse van het slachtoffer.’ Hij zou haar linkerborst hebben vastgenomen om ‘zijn seksuele verlangens te bevredigen.’

Een naam van het slachtoffer wordt niet vermeld, maar de formele klacht komt twee maanden nadat Brittany Commisso, een voormalige assistent, een strafrechtelijke klacht tegen hem had ingediend bij het kantoor van de sheriff van Albany County. Zij beschuldigde hem van het betasten van haar borst toen ze eind vorig jaar alleen in zijn woning waren.

Ooit presidentskandidaat

Cuomo was 10,5 jaar lang gouverneur van New York. Ooit werd hij beschouwd als een gedoodverfde presidentskandidaat, maar zijn politieke carrière ontspoorde dit jaar compleet. In augustus nam hij ontslag nadat hij eerst maandenlang de aanzwellende beschuldigingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag ontkend had. Gaandeweg lieten getrouwen uit zijn omgeving en de Democratische partij hem vallen waardoor hij aan het einde van de rit vrijwel alleen stond.

De druppel was een onafhankelijk onderzoek van Letitia James, de procureur-generaal van New York. Zij stelde vast dat Cuomo als gouverneur zeker elf vrouwen seksueel had lastig gevallen. Volgens James was zijn gedrag in strijd met zowel de federale als de staatswetten. Cuomo heeft altijd ontkend. Hij heeft wel gezegd ‘de volledige verantwoordelijkheid’ te aanvaarden voor wat hij ‘ondoordachte pogingen’ noemt om ‘geliefd en grappig’ te zijn.

Op de aanklacht heeft de oud-gouverneur nog niet gereageerd. Hij en zijn advocaat hebben herhaaldelijk ontkend dat hij Brittany Commisso op ongepaste wijze heeft aangeraakt en hebben geprobeerd haar getuigenis in twijfel te trekken.