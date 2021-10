De fascinerendste rotzakken zie je in de tv-reeks Succession

Deze week in Radar: topfictie met Succession en het nieuwe Munchmuseum in Oslo.





Hans Cottyn, chef opinie bij De Standaard, is zo in de ban van de HBO-reeks Succession dat we hem bij de start van het derde seizoen wel in de studio moésten uitnodigen. Succession gaat over een steenrijke en disfunctionele Amerikaanse familie die een van de machtigste mediabedrijven ter wereld in handen heeft. Vader Logan Roy en zijn kinderen zijn rotzakken om van te houden volgens Hans. Geef hem maar eens ongelijk na deze podcast.

En wie binnenkort naar het Noorse Oslo trekt, kan niet om het gloednieuwe Munchmuseum heen. Dertien verdiepingen gewijd aan één kunstenaar: het is ongezien. Kunstredacteur Geert Van der Speeten, die het museum al ging bezoeken, vertelt waarom het werk van Edvard Munch, bekend van De schreeuw, zoveel ruimte krijgt.