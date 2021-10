Jean-Marie Le Pen vrijgesproken van aanzetten tot rassenhaat

De oud-voorzitter van de Franse extreemrechtse politieke partij Front National, Jean-Marie Le Pen, is vrijdag door een rechtbank in Parijs vrijgesproken van het aanzetten tot rassenhaat. De aanklacht betrof een uitspraak van Le Pen uit 2014.

Destijds trok de 93-jarige ex-presidentskandidaat in een video fel van leer tegen Franse artiesten die zich uitspraken tegen de ideeën van extreemrechts. Le Pen verklaarde daarop: ‘Luister, we zullen de volgende keer een batch doen!’.

De uitspraak was onder meer gericht tegen zanger Patrick Bruel, die van Joodse afkomst is. De rechtbank beschouwd de uitspraken van Le Pen als ’ernstig moreel wangedrag’, maar acht een straf niet nodig.

De beklaagde zelf liet aan persbureau AFP weten: ‘De feiten hebben gezegevierd over de boosaardigheid. Ik ben verheugd dat in deze zaak, die voor de hand lag, de rechtbank volgens de wet oordeelde’. Le Pen was zelf niet bij de rechtszaak aanwezig.

Kritiek

De opmerking zorgden destijds voor veel kritiek en zaaiden onenigheid binnen Front National. Zijn dochter Marine Le Pen, de toenmalige voorzitter van de partij, noemde de uitspraak van haar vader ’een politieke fout’.

In de zomer van 2015 werd Jean-Marie Le Pen uit de beweging gezet en op een partijcongres in 2018 werd hij zijn erevoorzitterschap hem afgenomen.

Jean-Marie Le Pen is meerdere malen door de rechtbanken veroordeeld. In 1993 kreeg hij een boete voor zijn woordspeling uit 1988, ’Durafour crematorium’, gericht op de toenmalige minister van Ambtenarenzaken Michel Durafour.