Ook in Brussel en Wallonië minder kinderen geboren in eerste covidjaar

In Brussel zijn vorig jaar 22.557 kinderen geboren en in Wallonië 33.780. In de hoofdstad zitten de geboortes al een paar jaar in licht dalende lijn. In Wallonië gaat het om een flinke knik in de curve, na een stijging in 2019. Dat blijkt uit rapporten van het Franstalige centrum voor perinatale epidemiologie.

Eerder raakte bekend dat er vorig jaar ook in Vlaanderen minder kinderen zijn geboren. Het waren er 63.611, of 1.000 minder dan een jaar eerder. Dat is een daling van 1,7 procent.

Lange termijn

Geboortes dalen ook op langere termijn. Voor Vlaanderen geldt dat je al naar 2003 terug moet om een nog lager geboortecijfer te zien. Vanaf dat jaar klom het cijfer, om in 2010 een piek te bereiken met meer dan 71.000 geboorten. Sindsdien zijn het er jaar na jaar weer wat minder.

Een Vlaamse vrouw krijgt gemiddeld 1,55 kinderen. Tien jaar geleden bedroeg dit vruchtbaarheids­cijfer nog 1,81.

Ook in Wallonië en Brussel is de globale trend dalend. Tussen 2012 en 2020 werden in Brussel 9,8 procent minder kinderen geboren, in Wallonië zelfs 12 procent minder.

Wereldwijd doet zich dezelfde trend voor. Van de Verenigde Staten tot in China zit de voortplantingsdrift al jaren in dalende lijn.

Minder prematuren

Tegelijk werden er in Brussel en Wallonië minder premature baby’s geboren, vooral de laattijdige prematuriteit nam af. Het aantal kinderen dat neonatale zorg nodig had, nam af met bijna 8 procent.

Die daling deed zich het meest uitgesproken voor in de eerste lockdownperiode, en aan het eind van het jaar.

De onderzoekers vermoeden een verband: aanstaande moeders leidden een minder hectisch leven, omdat thuiswerk de regel werd en het sociale leven stilviel.

Ook in Vlaanderen is dat voor die periode vastgesteld.