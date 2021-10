Staatslening helpt coronavouchers terugbetalen

Touroperators kunnen geld lenen bij de federale overheid om klanten te vergoeden voor hun geannuleerde pakketreis tijdens de eerste coronagolf in 2020.

Wie zijn pakketreis (boeking van vlucht plus hotel) in het voorjaar van 2020, bij de uitbraak van de coronapandemie, geannuleerd zag, kreeg toen een reisvoucher aangeboden door de touroperator. Daarmee konden de getroffenen op een later moment alsnog op vakantie gaan.

Met de coronavouchers gaf de federale overheid aan de reissector de toelating om af te wijken van de normale procedure – waarbij de gedupeerde reizigers meteen hun geld kunnen terugvragen na een annulatie. Door de vouchers werd vermeden dat de zwaar getroffen reisorganisatoren tot een massale terugbetaling moesten overgaan, wat hen in financiële ademnood zou brengen, en kregen de consumenten de garantie dat de waarde van hun reis niet verloren zou gaan.

Om in lijn te blijven met de Europese regelgeving – die in een automatische terugbetaling voorziet bij annulatie door de reisoperator – besliste de regering toen dat de speciale coronavouchers een jaar zouden geldig blijven, en dat de gedupeerden die er geen gebruik van wilden maken nadien alsnog tot terugbetaling konden vragen.

De coronavouchers werden toegestaan voor reizen tussen 19 maart en 19 juni 2020. Hun jaar geldigheid is dus al een tijdje verstreken, maar nu loopt ook de termijn van zes maanden af die de reisbureaus hadden om effectief tot terugbetaling over te gaan.

Het probleem van de financiering stelt zich opnieuw. Op basis van cijfers van de FOD Economie blijkt dat op dit ogenblik nog ongeveer de helft van de uitgegeven vouchers openstaat, meldt staatssecretaris van Consumentenzaken Eva De Bleeker (Open VLD). Hoewel reizen intussen iets makkelijker is geworden, draaien de reisorganisaties nog altijd geen normale omzet. Ze behalen ook nu nog te weinig inkomsten om alle vragen tot terugbetaling te kunnen honoreren.

Om drama’s in de sector te vermijden, heeft de regering-De Croo nu een ‘coronavoucherbank’ opgericht, waar touroperatoren terecht kunnen voor een staatslening. Het parlement heeft er donderdagavond het licht voor op groen gezet. De reisorganisaties kunnen tot 80 procent van het totaalbedrag aan vouchers dat ze nog moeten terugbetalen, lenen bij de staat. En dat tegen een rente van drie procent. De leningen moeten binnen de vijf jaar worden terugbetaald. De coronavoucherbank bevat in totaal 210 miljoen euro.

Toch zijn nog niet alle problemen hiermee van de baan. Het geld zal pas in december beschikbaar zijn en de reisorganisatoren moeten al sinds half september vouchers terugbetalen, met gebruik van eigen kapitaal. N-VA-Kamerlid Anneleen Van Bossuyt vindt dat er te lang getalmd is met deze oplossing en vraagt een tussenkomst van de overheid voor de bedrijven die al met eigen kapitaal tot de terugbetaling van de eerste vouchers zijn overgegaan.