President Biden aangekomen in Vaticaanstad

Joe Biden is vrijdagmorgen op het Vaticaan aangekomen, waar hij paus Franciscus ontmoet.

Biden stapte kort na het middaguur met zijn echtgenote Jill uit de auto, waarna het echtpaar functionarissen van de Heilige Stoel de hand schudde. Dat bleek uit beelden die het Vaticaan uitzond. De pers kreeg geen toegang tot de ontmoeting met de paus. Het is de vierde maal dat Biden de paus ontmoet, maar de eerste sinds hij president van de Verenigde Staten is.

Biden is voornamelijk in Europa voor de meeting van de G20 in Rome en de klimaattop in Glasgow, die zondag begint. Biden in de VS zijn grote sociale en ecologische investeringsplan op tafel. Zowat een derde van voorgestelde 1.750 miljard dollar– 555 miljard dollar – gaat naar de strijd tegen de opwarming van de aarde, via het stimuleren van hernieuwbare energie.

Paus Franciscus heeft vrijdag de wereldleiders die zullen bijeenkomen op de klimaatconferentie COP26, opgeroepen “dringend efficiënte antwoorden” te bieden op de ecologische crisis. De klimaatconferentie start zondag in Glasgow.

‘De beleidsmakers die vergaderen tijdens de COP26 in Glasgow, moeten dringend efficiënte antwoorden bieden op de huidige ecologische crisis en een concrete hoop geven aan de toekomstige generaties’, zei de paus in een toespraak die de Britse omroep BBC uitzond. Franciscus waarschuwde voor een ongeziene bedreiging door de klimaatverandering en de aftakeling van ‘ons gemeenschappelijk huis’.