Primeur in België: Aziatische waterbuffels grazen op Verrebroekse Plassen

Eindelijk nog eens goed natuurnieuws. Natuurgebied de Verrebroekse Plassen in Beveren heeft donderdag tien Aziatische waterbuffels mogen verwelkomen. Een primeur voor ons land.

De beesten, negen volwassen buffels en een kalfje, komen over uit Nederland en moeten de natuur in de regio mee doen heropleven. ‘In de zomermaanden staan de waterbuffels in het schor van Baalhoek in Nederland en de rest van het jaar staan ze hier’, vertelt boswachter Bram Vereecken aan Het Nieuwsblad. ‘De verhuis blijkt hen niet veel stress te bezorgen, want ik ben heel de dag bij ze gebleven en ze lagen al gauw chill te herkauwen in het zonnetje.’

Er kwam een elektrisch raster rond het natuurgebied om ervoor te zorgen dat de dieren niet ontsnappen. Waterbuffels hebben een erg lage aaibaarheidsfactor en kunnen best niet van dichtbij benaderd worden. Sowieso zijn de Verrebroekse Plassen een afgesloten en beschermd natuurgebied waar niemand in mag.