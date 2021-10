Driehonderd jaar oude wervelstorm op Jupiter blijkt veel dieper dan gedacht

Een driehonderd jaar oude wervelstorm op de planeet Jupiter, die onder wetenschappers bekend staat als de ‘grote rode vlek’, blijkt veel dieper te zijn dan onderzoekers altijd dachten.

Dat blijkt uit onderzoeksresultaten die de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa donderdag heeft gepubliceerd. Uit microgolf- en zwaartekrachtmetingen die zijn gedaan door Nasa’s ruimtevaartuig Juno blijkt nu dat de grote rode vlek tussen de 350 en 500 kilometer diep is.

Wetenschappers wisten al dat de vlek zo’n 16.000 kilometer breed is en ongeveer drie keer zo groot als de aarde. Jupiter zelf is ongeveer duizend keer zo groot als de aarde en daarmee de grootste planeet van ons zonnestelsel.

De storm woedt waarschijnlijk al zeker driehonderd jaar en raast met windsnelheden van 430 kilometer per uur over het zuidelijk halfrond van de planeet. De krachtigste orkanen op aarde meten windsnelheden van rond de 250 kilometer per uur.

Voyager

De vlek mag dan nog steeds fors zijn, hij wordt wel steeds kleiner. In 1979 maakte het ruimtevaartuig Voyager een foto van de storm, van een afstand van 9,2 miljoen kilometer. In vergelijking met recente foto’s van de vlek is deze nu een derde kleiner.

Juno bestudeerd Jupiter al sinds 2016 en vloog in die tijd op ruim 3.500 kilometer hoogte 37 keer langs de planeet. In 2017 stuurde het vaartuig voor het eerst een plaatje van de grote rode vlek.

Jupiter wordt ook wel een gasreus genoemd, omdat de planeet voornamelijk uit waterstof en helium bestaat. De afstand tussen de zon en Jupiter is gemiddeld 778 miljoen kilometer, het dichtste dat de aarde in de buurt komt van de planeet is 588 miljoen kilometer.