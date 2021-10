‘Nicolas Cage stormde woedend van set’ na eerder schietincident met wapenexperte Alec Baldwin-film ‘Rust’

‘Je hebt m’n fucking trommelvlies eruit geblazen!’ Dat schreeuwde acteur Nicolas Cage tegen wapenmeester Hannah Gutierrez-Reed voor hij weg stormde tijdens opnames van de western ‘The Old Way’. De 24-jarige, die aan haar eerste job bezig was, had net een wapen afgevuurd vlak naast Cage, zonder waarschuwing. De nonchalance van de twee personen die verantwoordelijk waren voor de wapens op de set van ‘Rust’, waar acteur Alec Baldwin vorige week per ongeluk cameraregisseur Halyna Hutchins doodschoot, wordt steeds duidelijker.

Tijdens een persconferentie over het fatale schietincident op de set van Rust, zei sheriff Adan Mendoza woensdag dat uit het onderzoek tot nu toe blijkt dat de filmmakers ‘zelfgenoegzaamheid’ toonden op het vlak van veiligheid.

Hannah Gutierrez-Reed (24), die als wapenexperte werkte op de set, blijkt alvast nonchalant omgesprongen te hebben met wapens tijdens haar vorige – en allereerste – job enkele maanden eerder. Op de set van The Old Way, ook een western, bracht ze de cast en crew zo in meerdere gevaarlijke situaties en werd zelfs haar ontslag geëist. Dat vertelt crewlid Stu Brumbaugh, die er als ‘key grip’ werkte, aan The Wrap en CNN.

Volgens Brumbraugh waren er ‘onmiddellijk rode vlaggen’ over de onervaren wapenverantwoordelijke. Meerdere filmmedewerkers waren kwaad op Gutierrez-Reed omdat ze de veiligheidsprotocollen niet volgde, zoals aankondigen dat er een wapen op de set was. Toen ze voor de tweede keer in drie dagen tijd zonder waarschuwing een wapen met losse flodders afvuurde nabij cast en crew, vloog hoofdrolspeler Nicolas Cage tegen haar uit: ‘Maak een aankondiging! Je hebt net m’n fucking trommelvlies eruit geblazen!’ riep de acteur volgens Brumbaugh, alvorens weg te stormen.

‘Rust’ was pas de tweede film waarvoor Hannah Gutierrez-Reed als wapenexperte verantwoordelijk was. Foto: rr, Reuters

Brumbaugh zou daarna aan de assistent-regisseur gezegd hebben dat Gutierrez-Reed ontslagen moest worden. ‘Ik heb geen idee waarom ze niet de deur werd gewezen.’

Nicolas Cage reageerde nog niet op de beweringen. Een producer van The Old Way ontkent het incident en dat iemand om haar ontslag had gevraagd. Volgens hem is alles ‘buiten proportie’ geblazen. Een ander crewlid vertelt evenwel ook, anoniem, aan The Wrap en CNN dat de jonge wapenexperte voortdurend op een onveilige manier met wapens rondliep. Zo hield ze pistolen onder haar oksels en waren wapens die ze vasthad gericht op mensen rondom haar.

Na The Old Way vertelde Gutierrez-Reed in een podcast dat ze nerveus was geweest over haar eerste job als wapenexperte, maar dat het heel vlot was gegaan. ‘Het beste aan mijn job is mensen die normaal een beetje bang zijn van wapens tonen hoe veilig die kunnen zijn en hoe ze niet echt problematisch zijn behalve als ze in de verkeerde handen komen’, zei ze.

‘Nooit echte munitie op set’

Na het fatale schietincident op de set van Rust, verklaarde Gutierrez-Reed aan de politie dat ze voordien de wapens had gecontroleerd maar geen echte munitie had aangetroffen. Na haar ondervraging doorzocht de politie de bestelwagen waarin volgens Gutierrez-Reed en anderen met wie ze spraken wapens in een kluis werden bewaard. Slechts enkele mensen hadden daar toegang toe. Er werd in de bestelwagen onder meer gezocht naar munitie, vingerafdrukken en DNA-materiaal.

Gutierrez-Reed verklaarde ook dat ‘er nooit echte munitie op de set is’, blijkt uit documenten van haar verhoor. Ze zei dat ze op de dag van het incident de ‘dummies’ controleerde om zich ervan te verzekeren dat het geen echte kogels waren. Die munitie werd echter onbewaakt op een karretje op de set achtergelaten. Volgens de wapenexperte gaf ze het bewuste wapen die dag een paar keer aan Baldwin en ook aan assistent-directeur Dave Halls.

Halls heeft toegegeven dat hij het wapen niet voldoende controleerde. ‘Ik heb maar drie van de vijf kamers van dat wapen gezien.’

Ook over hem zijn al meerdere incidenten tijdens eerdere films naar boven gekomen. Zo werd hij in 2019 ontslagen nadat een crewlid gewond raakte aan het binnenoor toen een wapen onverwacht afging.