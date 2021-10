Antwerp uitgeschakeld, Cercle Brugge gaat door naar volgende ronde Beker

Westerlo zorgt voor een nieuwe bekerstunt door Antwerp uit te schakelen met 2-1. KVK Tienen kon in de zestiende finales van de Croky Cup echter niet voor een verrassing zorgen. Cercle Brugge won de matige pot voetbal met 3-0.

KVC Westerlo, de thuisploeg, kwam in de eerste helft 2-0 voor, en Antwerp bracht te weinig om terug te komen. Samatta maakte het nog even spannend met de aansluitingstreffer, maar Westerlo gaat verdiend door naar de volgende ronde.

Wat een feestje had moeten worden voor Antwerp - de Great Old speelde zijn 5000ste wedstrijd - is een Kempense hoogdag geworden. Na Club Luik heeft Westerlo nu de scalp van een tweede traditieclub te pakken in dit bekeravontuur.

Tienen moest naar Brugge, naar Cercle waar de fans slechts 5 euro moesten betalen om binnen te mogen. Zowat 1500 man waren op die promotie ingegaan, uit Tienen waren er twee bussen mee gekomen. Het mocht niet baten.

Cercle leidde bij de rust al met 2-0. De tweede helft was een maat voor niets. Tienen probeerde wel maar het gevaar bleef uit. De wissels waren zelfs al volop begonnen toen de ingevallen Cassaert een corner binnen kopte en zo alle twijfel wegnam: 3-0.

Foto: BELGA

Bij Cercle moeten ze blij zijn geweest met de nederlaag van Antwerp. De Great Old is zondag op bezoek en Cercle kan de punten goed gebruiken. Maar dan zal er wel scherper moeten gespeeld worden dan in deze bekermatch.

Overzicht zestiende finales Beker van België - Croky Cup

Dinsdag 26 oktober

KV Oostende - Onhaye 8-1

KV Mechelen - Union 2-1

RWDM - Zulte Waregem 1-2

Moeskroen - Standard 0-1

Woensdag 27 oktober

FC Knokke - KV Kortrijk 1-1 (str. 1-2)

Seraing - STVV 3-2 (n.v. )

Charleroi - Lommel SK 0-0 (str. 3-4)

Sint-Eloois-Winkel - KRC Genk 0-6

AA Gent - Belisia Bilzen 4-0

FCV Dender - Eupen 0-1

Francs Borains - Beerschot 0-4

Lierse Kempenzonen - OHL 1-2

La Louvière - Anderlecht 1-7

Club Brugge - Deinze 3-0

Donderdag 28 oktober

20.00 Cercle Brugge - KVK Tienen 3-0

20.45 Westerlo - Antwerp 2-1