Waarom Saartje, waarom?

Met wat slechte wil zou je het een trend kunnen noemen: de mens die het bos in trekt om zichzelf te herontdekken. Met wat minder slechte wil noem je het iets van alle tijden: waar zouden we anders de wijsheden van tijdelijke kluizenaars à la Sylvain Tesson, Henry David Thoreau, Chris ‘Into the wild’ McCandless geplukt hebben?