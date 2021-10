Facebook Inc. wordt Meta

Het bedrijf achter het sociale netwerk Facebook verandert zijn naam van Facebook Inc. naar Meta. Zo toont het dat niet zijn eerstgeborene, Facebook, maar metaverse het belangrijkste is. ‘Van nu af aan komt het metaverse eerst’, sprak ceo Mark Zuckerberg.

De visie die Facebook heeft voor metaverse, is een wereld van virtuele plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten en communiceren met elkaar. Zo kunnen ze bijvoorbeeld vergaderen in een virtuele vergaderzaal, maar ook voor vrije tijd zouden er toepassingen zijn. Het is als het ware een 3D-omgeving die toegevoegd wordt aan het traditionele internet. Facebooks prototype van die metaverse heet Horizon.

Door de naamswijziging tot Meta hoopt het moederbedrijf de smet die de lopende onderzoeken en slechte reputatie inzake privacy die Facebook achtervolgen, achter zich te laten.

Zuckerberg maakt zich tijdens dezelfde presentatie op de jaarlijkse conferentie Connect 2021 sterk dat het metaverse hoge standaarden zal hebben wat betreft privacy, met mogelijkheden voor ouderlijk toezicht en duidelijke communicatie rond gebruik van data.

‘Iedereen die meebouwt aan het metaverse moet aandacht hebben voor verantwoordelijkheid en dat van bij het begin’, sprak hij. ‘Dit is één van de lessen die ik me de afgelopen vijf jaar eigen heb gemaakt.’