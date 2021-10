Sihame El Kaouakibi kreeg 1,3 miljoen Vlaamse subsidie

1.363.622 euro. Dat is het precieze bedrag aan subsidies dat Sihame El Kaouakibi de afgelopen jaren ontving van de Vlaamse overheid.

De Inspectie voor Financiën onderzocht 17 subsidiedossiers en 1 overheidsopdracht, tussen 2012 en 2020. Vlaams Begrotingsminister Matthias Diependaele (N-VA), die het eerste bericht van Het Laatste Nieuws bevestigt aan Belga, spreekt van ‘systematische en symptomatisch misbruik van Vlaamse subsidiestromen’.

Niet alleen El Kaouakibi profiteerde van de subsidies. In meerdere gevallen werden ook vergoedingen toegekend aan familieleden in de vorm van kilometervergoedingen en vrijwilligersvergoedingen. ‘Soms werden onkosten wel heel klungelig ingediend’, zegt Diependaele. ‘Zo deed een familielid van El Kaouakibi de boekhouding van Let’s Go Urban. Die stuurde een factuur voor maaltijdcheques door, maar geprint op briefpapier van het bedrijf waar dat familielid écht werkte en waar de vzw niets mee te maken had. Ik vermoed dat men op een bepaald moment in de omgeving van El Kaouakibi wel erg overmoedig werd.’

Ook telefoniekosten van Sihame El Kaouakibi zelf werden op het adres van de vzw ingediend. Het gaat steeds om kleine bedragen van enkele tientallen of honderden euro’s, maar ze komen wel systematisch terug in heel wat dossiers.

‘Betalingen zonder uitleg of nota’

‘We kunnen hier echt spreken van systematisch en symptomatisch misbruik van subsidiestromen’, aldus Diependaele. ‘Steeds dezelfde bedragen werden aan familieleden betaald zonder nota of uitleg. Maar die mensen hadden niets te maken met de vzw.’

Het rapport is ook kritisch voor de overheid. Vaak werden subsidies te makkelijk uitgekeerd en de besluiten ‘te vaag en te vrijblijvend opgemaakt’, luidt het.

Een groot deel van het rapport gaat over een subsidie van 400.000 euro die toenmalig minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) in 2017 toekende om het Urban Center, een danscentrum, te renoveren. Gatz kende zonder factuur een voorschot van 320.000 euro toe. Aangezien Let’s Go Urban intussen failliet is verklaard, is de kans klein dat de Vlaamse overheid ten onrechte toegekend geld nog terugziet.