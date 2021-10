Israël gaat verder met bouw duizenden nederzettingen op Westelijke Jordaanoever

Israël besloot woensdag door te zetten met plannen om zo’n 3.000 Joodse nederzettingen te bouwen op de bezette Westelijke Jordaanoever, ondanks hevige kritiek van de Verenigde Staten.

Een Israëlische defensiefunctionaris meldde aan Reuters dat 1.344 huizen een voorlopige bouwgoedkeuring hebben gekregen, en 1.800 een definitieve.

Bassam Al-Salhe, een hoge Palestijnse ambtenaar, zei aan persagentschap Reuters dat de goedkeuringen bewijzen dat de nieuwe regering van Israël, geleid door de extreemrechtse politicus Naftali Bennett, ‘niet minder extreem’ is dan de vorige regering onder Benjamin Netanyahu.

De Verenigde Staten zeiden dinsdag dat ze ‘diep bezorgd’ waren over de plannen van Israël om duizenden Joodse nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever te helpen bouwen. Voor de VS gaat het plan in tegen een tweestatenoplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict.

‘Deze regering is fel gekant tegen de uitbreiding van nederzettingen’, aldus een woordvoerder van de regering-Biden.

Westelijke Jordaanoever

Onder de Verenigde Naties werd de Westelijke Jordaanoever in 1947 Arabisch gebied, maar een deel van de Westelijke Jordaanoever wordt sinds 1967 door Israël bezet. Israëlische nederzettingen daar worden door de Palestijnen en de meeste landen als illegaal beschouwd.

De Westelijke Jordaanoever is vandaag ingedeeld in drie zones: zone C wordt enkel door de Israëliërs gecontroleerd, zone B wordt door Israël en de Palestijnen gecontroleerd en zone C is enkel van de Palestijnen. Zone C is goed voor 60 procent van de volledige regio. Volgens cijfers van Peace Now werden tussen 2009 en 2018 slechts 98 van de meer dan 4.400 Palestijnse aanvragen tot bouwvergunningen goedgekeurd door Israël.

Er zijn intussen al zo’n 440.000 Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Israël betwist die illegaal zijn en verwijst daar voor naar Bijbelse, historische en politieke banden met het gebied.

De Palestijnen willen een onafhankelijke staat oprichten in het gebied, samen met de Gazastrook. Als hoofdstad willen ze Oost-Jeruzalem, maar dat wordt ook sinds 1967 bezet.