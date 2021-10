Red Flames moeten voorbij Frankrijk en Italië op EK 2022

De Red Flames kennen hun tegenstanders voor de groepsfase van het komende EK voetbal voor vrouwen. Dat wordt van 6 tot 31 juli 2022 in Engeland gespeeld. Tessa Wullaert en co nemen het in groep D op tegen Frankrijk, Italië en IJsland.

Er werden in totaal vier poules gevormd. De top twee uit elke poule stoot door naar de kwartfinales.

Groep A: Engeland - Noorwegen - Oostenrijk - Noord-Ierland

Groep B: Duitsland - Spanje - Denemarken - Finland

Groep C: Nederland - Zweden - Zwitserland - Rusland

Groep D: Frankrijk - Italië - België - IJsland

Het EK in Engeland wordt de dertiende editie van de Europese titelstrijd bij de vrouwen. Het toernooi stond aanvankelijk in de zomer van 2021 geprogrammeerd maar werd, net als het EK bij de mannen in 2020, met een jaar uitgesteld door de coronapandemie. Nederland is titelverdediger.

De Red Flames plaatsten zich door hun kwalificatiepoule te winnen voor Zwitserland. Dat stootte nadien ook door via de play-offs. De Belgische vrouwen namen al één keer eerder deel aan het EK. In 2017 sneuvelden ze in Nederland in de groepsfase.