Waarom Sam Bettens zijn bovenlichaam ontbloot

Hoe voelt het om als transgender persoon door het leven te gaan? Zanger Sam Bettens is één van de velen die daar sinds kort kan over meepraten. Als statement toont hij nu zijn bloot bovenlichaam in de nieuwste videoclip van z’n band Rex Rebel. Met een reden.





Ann-Sofie Dekeyser sprak met Sam Bettens en praat in deze podcast niet alleen over Sams transitie maar over het verhaal van velen. ‘Transities zijn zelden rechtlijnig. Meestal is het echt een zoektocht. En soms zijn daar wat dwaalsporen in, soms zijn daar wat zijwegen in.’