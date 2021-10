De Italiaanse Senaat heeft tegen de verdere behandeling van een wet gestemd die discriminatie tegen lgbti’ers strafbaar stelt. Er klonk luid applaus, naast enkele protestkreten.

De Italiaanse Senaat heeft woensdag een blokkade opgeworpen tegen een wetsvoorstel dat de lgbti-gemeenschap in het land beter moet beschermen. De senatoren hebben volgens Italiaanse media besloten om de initiatiefwet niet te behandelen. Het voorstel kon eerder wel op een meerderheid in het Italiaanse Huis van Afgevaardigden rekenen, de andere van de twee kamers in het Italiaanse parlement.

De wet richt zich onder meer op de aanpak van discriminatie en geweld tegen seksuele geaardheid of identiteit. Het voorstel kon de afgelopen maanden op veel weerstand rekenen. Ook in de Senaat, die woensdag besloot om de initiatiefwet niet verder te behandelen. Tegenstanders van de wet zetten daarna een applaus in.

In de Italiaanse grondwet is discriminatie op basis van seksuele oriëntatie of gender niet strafbaar. Ook is aanzetten tot geweld op basis van die kenmerken niet afzonderlijk opgenomen in het Italiaanse strafrecht. Via het voorstel moeten homo- en transfobie worden aangepakt, omdat dit volgens de indieners even zwaar zou moeten worden bestraft als rassendiscriminatie.

Het Vaticaan verzocht Italië eerder de initiatiefwet te wijzigen, en ook in het Italiaanse Huis van Afgevaardigden klonk kritiek op de wet van de progressieve Democratische Partij (PD). De Italiaanse modewereld reageert in het blad ‘Vogue’ alvast afwijzend op het besluit van de senaat.

© NRC