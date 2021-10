Podcasttips | Heeft deze man ‘dode ogen’? Tom Hanks vindt van wel

‘Connor Ratliff heeft dode ogen.’ Zei Tom Hanks dat echt? In Dead eyes zoekt de acteur het uit. In Afscheid van een auto bivakkeert een theatermaker op 60 autosnelwegparkings. En het Britse Uncanny nodigt uit tot een halfuurtje griezelen.

Connor Ratliff ken je misschien van Foto: headgum

1. Afgewezen worden door Tom Hanks, hoe kom je dat ooit te boven?

Lang voordat Connor Ratliff een succesvolle comedy- en acteercarrière had, werd hij afgewezen voor een rol in Band of Brothers door ... Tom Hanks. Een pijnlijk incident dat iedereen, behalve hij, al lang vergeten is. De reden achtervolgt hem tot op vandaag. Amerika’s meest geliefde acteur, Tom Hanks dus, zou namelijk gezegd hebben dat hij ‘dode ogen’ heeft. Ratliff besluit twintig jaar later om uit te zoeken wat er toen precies gebeurd is.

Het is een absurd uitgangspunt. Zo absurd dat het mij er lange tijd van weerhield om effectief te luisteren. Een doldwaas avontuur door Hollywood? Volgende week misschien. Nu Ratliff naar Oostende komt, moest ik wel. En geloof me, ik ben blij dat ik het gedaan heb. Dead eyes is zoveel meer dan ‘het incident’. In de eerste plaats is het gewoon erg goed.

Vanaf de allereerste minuut word je meegezogen door een filmische voice-over. Die gaat over in de nasale stem van Ratliff. Wie bekend is met This American life, hoort er meteen een overdreven versie van presentator Ira Glass in. Ook de montage roept bewust de sfeer op van Amerika’s beroemdste verhalenvertellers. Alleen gaat het hier dus niet om Een Heel Goed Verhaal, maar om een gênant voorval. Het werkt wonderwel.

Met zijn komische skills houdt Ratliff gemakkelijk je aandacht vast. Hij neemt je vol zelfrelativering op sleeptouw door zijn carrière. Zijn paden kruisen met grote namen, van Star wars-regisseur Rian Johnson tot acteur Seth Rogen. Op het einde van de rit onthoud je vooral hun teleurstellingen (groot en klein), en de zeldzame blik in de coulissen van Hollywood.

Beluister ‘Dead eyes’ >

Een memorabele roadtrip langs de Frans snelwegparkings. Foto: Nieuwstedelijk

2. Reizen langs de autosnelwegparkings van Frankrijk

Theater en podcasts, het kan zo een mooi huwelijk zijn. Waarom leidt het niet vaker tot kruisbestuiving? Adriaan Van Aken, acteur bij Het Nieuwstedelijk, waagde zich er wel aan. Het idee ontstond in 2020 toen zijn gezin besloot om voortaan autoloos door het leven te gaan. Als afscheid vertrok hij op roadtrip, van Parijs naar Marseille in 30 dagen. Dat lees je goed: 30 dagen.

Hij treedt zo in de voetsporen van schrijver Julio Cortazar en fotografe Carol Dunlop. Zij reisden in 1982 langs elke autosnelwegparking van de route du soleil en schreven hun verslag neer in De autonauten van de kosmosnelweg. Van Akens verslag langs de talloze aires van Frankrijk werd een podcast.

Het stadstheater Nieuwstedelijk heeft een lange traditie in audio en dat hoor je. De montage is net iets anders dan je van podcasts verwacht: meer muziek, absurdisme en poëzie, bijvoorbeeld. Tegelijk houdt de droge vertelstijl van Van Aken je met beide voeten op de grond. Het is een geslaagde combinatie. Tel daar nog een rist memorabele ontmoetingen bij op en je hebt een reis die je niet snel zal vergeten.

Beluister ‘Afscheid van een auto’ >

Experts vlooien waargebeurde spookverhalen uit. Foto: BBC Radio 4

3. Sidder en beef, de BBC heeft een spookpodcast

Zondag is het Halloween en dat vieren we niet in België, tenzij je moet opdraven op een verkleedfeestje of een etalage te verbouwen hebt. Maar mag ik je toch uitnodigen voor een half uurtje griezelen? BBC Radio 4 heeft met Uncanny namelijk een intrigerende spookpodcast uit.

Presentator Danny Robins verzamelde getuigenissen over waargebeurde ‘spookverhalen’. Na een vertelling met creepy sounddesign laat hij er een legertje experts op los. Blijft de horror overeind? Of valt de huiver nuchter te verklaren? In de eerste aflevering vertelt wetenschapper Ken - werkelijk een heel rationeel beroep, benadrukken de makers - over een klopgeest in zijn studentenkamer. Volgens een van de experts zijn dat doorgaans de meest onverklaarbare en overtuigende paranormale ervaringen. Brr!

Beluister ‘Uncanny’ >

