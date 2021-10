‘Dankeditie’ Proms voor zorgpersoneel uitgesteld door stijgende ziekenhuisopnames

Het zorgpersoneel wordt opnieuw overspoeld nu de ziekenhuisopnames door covid-19 sterk toenemen. Muziekfestival Night of the Proms besluit daarom de ‘Dankeditie voor de Zorg’ - vorige maand aangekondigd om het zorgpersoneel te danken voor hun inzet tijdens de coronacrisis - uit te stellen, mogelijk tot het voorjaar.

De ‘Dankeditie voor de Zorg’ werd vorige maand nog maar aangekondigd. Bedoeling was de Vlaamse zorgverleners en vrijwilligers te bedanken voor hun enorme inzet tijdens de pandemie het voorbije anderhalf jaar.

De organisatie verplaatste eerder al de ‘klassieke’ concerten naar 18 en 19 november 2022, nadat die ook al in 2020 niet hadden kunnen doorgaan. Maar nu moet dus ook de ‘Dankeditie’ voor de Vlaamse zorgverleners en vrijwilligers uitgesteld worden naar de lente. Dat maakt de organisatie van het muziekfestival donderdag bekend.

‘Helaas laat de huidige situatie met stijgende coronacijfers hen niet toe om zorgeloos van deze concerten te genieten. Beide concerten, gepland op 19 en 20 november in het Sportpaleis, worden daarom uitgesteld naar de volgende lente. De zorgsector neemt zo opnieuw zijn verantwoordelijkheid op om de komende weken de te verwachten toevloed aan patiënten van de vierde golf te verzorgen en de reguliere zorg te blijven voorzien’, zegt de organisatie op haar website.

Zorgmedewerkers die al een ticket hebben, krijgen een mail met meer informatie. Hetzelfde geldt voor de vele zorgmedewerkers die op de wachtlijst staan. De twee shows waren uitverkocht, er werd zelfs financiering gezocht voor een derde en vierde show.

De ‘Dankeditie voor de Zorg’ was een initiatief van de Vlaamse regering, de ZNA en GNA ziekenhuizen, en PSE Belgium, de organisator van de Night of the Proms in het Sportpaleis.

Axelle Red, Sandra Kim, Stan Van Samang, Sylver, Mama’s Jasje, Willy Sommers en Night of the Proms-habitué John Miles zegden al toe om op te treden op 19 en 20 november, samen met het koor ­Fine Fleur en Antwerp Philharmonic Orchestra.