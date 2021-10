Brussel is ideaal voor de start van je loopbaan

Brussel is the place to be voor je loopbaanstart. Want maak je het hier waar, dan vind je later overal je draai. De hoofdstad is als werkplek een geweldige leerschool en dat geldt voor alle profielen, zeggen onze Brusselse werkgevers tijdens het laatste Jobat panelgesprek over werken in Brussel.

Brussel heeft de grootste starterscommunity van België: pas afgestudeerde studenten die een bedrijf oprichten. Logisch, want Brussel is ook de grootste studentenstad van het land, al is dat niet zo bekend. Kansen voor young professionals liggen er voor het grijpen. Maar ook zonder blits diploma vind je er volop jobmogelijkheden.

Brussel is een jonge startersstad

Pas afgestudeerden zijn dé doelgroep voor de federale overheidsdiensten, zegt Arnaud Vajda (FOD Financiën). “Ons Young Grads programma is er voor kandidaten onder de 26 jaar. Tot eind 2021 zoeken we 600 jonge professionals met alle profielen, waarvan 200 in Brussel. Traditioneel zoeken we economen en juristen, maar met belangstelling voor fiscaliteit en als je een intern opleidingstraject wil volgen, stomen we je klaar voor de FOD Financiën. We hebben evengoed filosofen en historici aan boord. Ook voor onze IT-functies zijn er interne trajecten, waarbij je met een contract als werknemer betaald wordt voor je opleiding tot developer of tester.” Johan Claes (MIVB): “Bij onze openbaarvervoersmaatschappij vind je ook een waaier van opleidingsmogelijkheden. Als kandidaat-buschauffeur heb je zelfs geen rijbewijs D nodig. Dat haal je gewoon op de werkvloer. Het Young Starter programma van de MIVB is er voor schoolverlaters die meteen met een vast contract worden aangeworven.” Dat het Brusselse Nederlandstalig onderwijs een nieuwe generatie Brusselaars levert die staat te trappelen om zinvol werk, garandeert ook je toekomst als startende leerkracht, zegt Steven Vervoort (Vlaamse Gemeenschapscommissie – VGC): “In Brussel ben je ook als startende Nederlandstalige leerkracht altijd zeker van werk. Je mag rekenen op het Onderwijscentrum Brussel (OCB) waar een honderdtal onderwijsondersteuners je coachen op thema’s als taal, diversiteit of STEM. Urban education voor jou als leerkracht zodat je je snel thuisvoelt in de Brusselse context.”

Meer kansen voor iedereen

Johan Claes (MIVB): “Schoolkinderen op de tram hoor je vlot overschakelen van de ene taal op de andere en zelfs een eigen Brusselse mengvorm gebruiken. Voor hen is Nederlands of Frans al helemaal geen probleem. De volgende generatie denkt niet meer in hokjes. Plus: ze zijn écht trots op hun Brusselse roots”. Arnaud Vajda: “Die Brusselse diversiteit is ook een interessante jobpool voor ons. Ze zijn Belgischer dan ik én geboren na 2000. We streven naar inclusie om hen snel hogerop te krijgen. Net zoals we het glazen plafond voor vrouwen mee willen slopen.” Op dezelfde lijn zit Frank Leroy (KBC Brussels): “We werven veel kandidaten met niet-economische diploma’s die vaak een diverse achtergrond hebben. KBC Brussels wil een afspiegeling zijn van Brussel. Die groep is vaak veel minder ambitieus: ze hebben drempelvrees. Onterecht, want juist hén willen we mee in het managementteam.” Alain Goergen (Brusafe): “Jobs in de veiligheids-, preventie- en hulpdienstsector zijn niet gemakkelijk. Je komt in allerlei situaties terecht, zéker in een grootstad als Brussel. Daardoor leer je snel bij en doe je enorm veel ervaring op: een enorm pluspunt voor starters. In heel Brussel zijn er 10.000 medewerkers aan de slag bij de grote werkgevers in de veiligheids-, preventie- en hulpdienstsector. Denk maar aan politie, brandweer, gemeenten, Leefmilieu Brussel … Het Oriëntatiecentrum voor Rekrutering van Brusafe is het informatiepunt voor al die beroepen. We investeren heel veel in coaching, begeleiding en oriëntatie van jongeren en zeker ook van oudere zij-instromers. Er zijn verschillende opleidingen die naar een job in deze sector leiden. Het verschil met andere opleidingen is dat je eerst slaagt voor de selectieproeven, dan aangeworven wordt door de werkgever en dan pas je opleiding start. Het mooie van deze opleidingen is dat je de theorie vrij snel in de praktijk brengt.” Sigurd Vangermeersch (visit.brussels): “Maar het blijft een uitdaging om die diverse groep naar de werkvloer te krijgen. Daarom zetten we er extra op in.”

Je komt altijd in aanmerking

Maar ben je wel geschikt voor een job in de hoofdstad? Daar mag je zeker van uitgaan, zegt Iris Fostiez (Sibelga): “Brussel is een grootstad met universiteiten, hogescholen en topbedrijven, maar dat creëert ook een drempel. Maar je hoeft niet hooggeschoold te zijn om hier aan de slag te kunnen. Brussel biedt je echt alle soorten jobs. Zeker technische beroepen vind je hier volop en we staan te springen om kandidaten. Je hebt je job voor het uitkiezen. In de Sibelga Academy kan je een traject gasfitter volgen. Daar bestaat geen diploma voor. Vaak zijn het verwarmingstechnici die de opleiding volgen. Hetzelfde geldt voor elektriciens en elektromechaniekers: die weten daarom nog niet hoe een netwerk in elkaar zit of hoe je in hoogspanningscabines werkt.” Bovendien speelt de krappe arbeidsmarkt in je voordeel, vindt Isabelle Meulemans (talent.brussels): “Sommige profielen zijn quasi onvindbaar. Daar rekruteren we vooral op motivatie. Als openbare instelling willen we loopbanen flexibel boosten, dus startersopleidingen vinden we erg belangrijk.” Arnaud Vajda: “Dat proberen we ook uit te dragen via onze ambassadeurs via Facebook Live Events. Goed om te communiceren dat je bij de FOD ook als landmeter of chef-kok aan de slag kan.”

Je hebt het allemaal zelf in de hand, besluit Johan Claes: “Je goed informeren is het halve werk. Het hangt natuurlijk van jezelf af, maar je bent hier vrij snel vertrokken. Als jongere kan je snel starten én evolueren omdat er zoveel kansen zijn in Brussel. Je hoeft ze maar op te pikken.”

