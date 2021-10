Naast onze energierekening piekt ook tankrekening

Afgelopen weken zijn naast de energie- ook de brandstofprijzen de pan uitgerezen. Zowel voor een liter benzine als een liter diesel betaal je nu 1,754 euro. Dat is de maximumprijs per liter. Gelukkig betaal je in praktijk meestal iets minder.

Concreet: de benzineprijs is afgelopen jaar met bijna 32 procent gestegen. Eind oktober 2020 betaalde je nog ongeveer 80 euro voor een volle tank (60 liter), vandaag betaal je meer dan 105 euro. En diesel maakte net dezelfde evolutie door.

De prijs van stookolie is op 1 jaar tijd met 87 procent gestegen. Zo kostte in oktober 2020 een liter 0,4382 euro (bij afname van meer dan 2.000 liter), vandaag 0,82 euro. Voor een levering van bijvoorbeeld 2.000 liter moest je eind oktober 2020 876 euro neertellen. Nu is dit 1.640 euro.

Wat bepaalt de prijs van een liter brandstof?

De maximale verkoopprijs wordt geregeld door de wet ‘Programma-Overeenkomst’. Deze wet legt een maximale brutodistributiemarge per product vast. De maximale brutomarge die aan oliebedrijven wordt toegekend, dekt de distributiekosten en de logistieke kosten om het product tot bij de eindgebruiker te brengen.

1 De kostprijs

De prijs ex-raffinaderij van het afgewerkte product, dagelijks berekend door FOD Economie. Hij weerspiegelt de internationale koersen én de prijs van de dollar tegenover de euro. De prijs is gekoppeld aan de olieprijs, maar ook aan voorraden, vraag enzovoort.

2 De distributiemarge

Alle operationele kosten om het product van de raffinaderij tot bij jou te brengen.

3 Toeslagen

Voor het beheer van strategische voorraden, bodemsanering en het Sociaal Fonds Verwarming.

4 Accijnzen en btw

Loont het de moeite om op vakantie buiten België te tanken?

Dat hangt er natuurlijk van af waar je naartoe gaat, en of je met benzine of diesel rijdt. België zit zowat in de middenmoot als het over benzine gaat. In Spanje betaal je een pak minder, in Nederland loopt de prijs per liter al op tot bijna 2 euro.

Voor diesel liggen de verhoudingen enigszins anders. De prijzen toppen in Nederland, Zwitserland, België en Italië. Spanje is ook hier de goedkoopste.