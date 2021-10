Joe Biden ziet ook betaald ouderschapsverlof verdwijnen uit zijn plannen

Senator Joe Manchin is erop gebrand om betaald ouderschapsverlof te torpederen uit Joe Bidens ambitieuze binnenlandse programma. Het is de laatste episode in wekenlang getouwtrek tussen de Democraten en twee senatoren uit eigen rangen.

Voor ons is het een evidentie, maar in de Verenigde Staten is betaald ouderschapsverlof nog lang geen verworven recht. Joe Biden hoopt daar verandering in te brengen met zijn ambitieuze Build Back Better-plan, maar nu lijkt ook dat onderdeel van zijn binnenlandse agenda te sneuvelen. Senator Joe Manchin, een 74-jarige Democraat uit West-Virginia, ligt dwars.

Het ouderschapsverlof kost te veel, vindt Manchin, en het is bovendien vatbaar voor fraude. In het voorstel van de Democraten kunnen arbeiders en bedienden rekenen op een uitkering van de overheid, wanneer hun werkgever niet voorziet in betaald verlof vanwege ziekte of zwangerschap. Not gonna happen, vindt de senator uit West-Virginia.

Manchin is op dit moment mogelijk de machtigste Joe in Washington. Als Democratisch senator bepaalt hij of de Democraten een meerderheid hebben in de Senaat. Die meerderheid hebben ze nodig om het Build Back Better-plan goed te keuren. En dus weet hij die positie samen met zijn collega Kyrsten Sinema uit Arizona grondig uit te spelen.

Eerder sneuvelden investeringen in sociale doelen en goedkoop universitair onderwijs al. Sinema en Manchin zijn verkozen in conservatieve staten en hebben er dus baat bij om weerwerk te bieden tegen de progressieve flank van de Democraten, die druk zetten op Joe Biden om verregaande hervormingen door te voeren.

• Opinie | Joe Biden staat met een mes midden in een vuurgevecht

Op zoek naar compromis

‘Als we het doen, moeten we het goed doen’, zei Joe Manchin aan CNN. ‘Ik wil met iedereen samenwerken zolang we het kunnen betalen.’ Manchin wijst erop dat Joe Bidens plannen de overheidsschuld alleen maar zullen opdrijven. Ook betaald ziekteverlof zou onder de regeling vallen. New Yorks senator Kirsten Gillibrand probeert nog een compromis uit de brand te slepen. Zo werd het ouderschapsverlof al teruggebracht van 12 tot 4 weken. Maar ook dat trekt Manchin niet over de streep. Volgens hem heeft betaald verlof niets te zoeken in de dure plannen van Biden. ‘Ik geef niet op tot deze deal ondertekend is’, reageerde Gillibrand.

De Verenigde Staten zijn de enige uit de 38 OECD-landen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) die in geen enkele vorm van betaald ouderschapsverlof voorzien. In 1993 werd wel een regeling getroffen voor 12 weken onbetaald verlof vanwege ziekte of zwangerschap.

Sommige staten voorzien ondertussen zelf in betaald ouderschapsverlof en ook bedrijven bieden het aan als voordeel. Toch blijven nog miljoenen Amerikanen in de koude staan. 77 procent kan niet rekenen op betaald ouderschapsverlof.