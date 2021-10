Supporter die onwel werd tijdens voetbalmatch Lierse-OH Leuven is overleden

De Lierse-supporter die woensdagavond tijdens het bekerduel op de tribunes van het Lisp onwel werd, is overleden. Dat maakte Lierse donderdag bekend op Twitter. De man, een trouwe supporter van de Pallieters, werd 86 jaar.

‘Deze ochtend vernamen we via de familie dat de Lierse-supporter die gisteren onwel werd gedurende de wedstrijd jammer genoeg later op de avond overleden is’, legde de club uit. ‘Veel sterkte aan familie en vrienden!’

‘De stilte gedurende de onderbreking van de wedstrijd was ijzingwekkend. De hulpdiensten hebben alles gedaan wat in hun macht lag. Als club willen we dan ook de clubdokters, de leden van het RK en onze stewards en alle personeel danken voor hun snelle interventie en handelen’, klonk het nog.

De 86-jarige Frans Van Parijs stuikte woensdag na de gelijkmaker van Lierse tegen OH Leuven in elkaar. Hij werd gereanimeerd op de tribunes en werd bij bewustzijn overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. Later op de avond ging het daar echter alsnog mis.

Lierse benadrukte nog dat Van Parijs één van de meest trouwe supporters van de club was. Hij maakte in het verleden alle Europese verplaatsingen mee en was er onder meer bij bij de mirakelwedstrijd in Leeds, in 1971. Lierse haalde toen op Elland Road een 0-2 nederlaag uit de heenmatch op door met 0-4 te gaan winnen.