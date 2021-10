IS-beul Hicham Chaib krijgt levenslang en verliest Belgische nationaliteit

Het Antwerpse hof van assisen heeft Hicham Chaib donderdag na een uur beraadslaging bij verstek veroordeeld tot de levenslange opsluiting voor een terroristische moord in Syrië. Het voormalige kopstuk van Sharia4Belgium wordt ook vijftien jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank en verliest zijn Belgische nationaliteit.

Chaib werd voor assisen gebracht naar aanleiding van de video die Islamitische Staat verspreidde na de aanslagen van Zaventem en Brussel. Daarin eiste de Antwerpenaar namens de terreurgroep de aanslagen op. Nadien schoot Chaib een gijzelaar van IS door het hoofd. Het slachtoffer kon nooit geïdentificeerd worden.

De Antwerpenaar vertrok in het voorjaar van 2013 naar Syrië om zich daar aan te sluiten bij IS. Hij klom er op tot een hoge functie bij de ­religieuze politie. Chaib is allicht jaren geleden omgekomen in Syrië, maar zeker is dat niet.