‘Meghan Markle slachtoffer van gecoördineerde haatcampagne op Twitter’

De hertogin van Sussex, Meghan Markle, is het slachtoffer geworden van een doelbewuste haat- en desinformatiecampagne op Twitter. Dat concludeert een rapport van Bot Sentinel, dat de 83 accounts identificeerde die achter het merendeel van de beledigende tweets aan het adres van Meghan en haar man Harry zitten.

Zowel prins Harry als zijn vrouw Meghan worden geviseerd op Twitter, maar zo’n 80 procent van de beledigingen zijn toch aan haar gericht. Dat concludeert Bot Sentinel, een bedrijf dat zich specialiseert in de analyse van tweets. 114.000 tweets over het koppel werden geanalyseerd, en 93 accounts die verantwoordelijk zouden zijn voor 70 procent van de beledigingen, werden geïdentificeerd.

55 van die accounts hadden als enige doel de hetze tegen Meghan en Harry op te stoken, stelt Bot Sentinel. Ook de 28 andere accounts dienden voornamelijk om de boodschap van die primaire accounts te versterken. In totaal zouden de accounts zo’n 187.631 volgers hebben, en Bot Sentinel schat dat de tweets, die ook bedekt racistisch taalgebruik bevatten, zo in totaal 17 miljoen Twitter-gebruikers kunnen bereiken.

Volgens het rapport was er in de interactie tussen de verschillende accounts geen ‘organisch’ patroon vast te stellen en leek het dus om een gecoördineerde inspanning te gaan om het koppel harder te raken. De meeste accounts leken tot slot door mensen gevoed te worden. ‘We vonden heel weinig bewijs dat er bots gebruikt worden’, aldus Bot Sentinel-ceo Christopher Bouzy tegenover The Washington Post.