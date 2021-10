Tijdens het debat van De Grote Shift woensdag begon Jacques Beuckelaers, de ceo van TotalEnergies Belgium, over de krakers die hij gebruikt in zijn bedrijf. Al snel betrok hij de ceo van BASF Antwerpen in het gesprek. ‘Ik heb twee krakers’. ‘Die van ons is groter’, zo klonk het. Wat doet een kraker? Het zet nafta of vloeibaar aardgas om in basisbouwstenen, die het begin zijn van vele chemische waardeketens. Bekijk de ludieke discussie hierboven.