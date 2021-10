Frankrijk voert dreigementen op in visserijdispuut, Britse boten beboet

Als Groot-Brittannië voor volgende week dinsdag niet met een oplossing komt voor de vergunningen aan Franse vissers, dreigt Frankrijk ermee Britse vissers de toegang tot havens te ontzeggen. De Britse regering noemt de dreigementen onwettelijk.

Als Groot-Brittannië het Brexit-handelsakkoord van eind vorig jaar wat betreft visserij niet respecteert, zal Frankrijk vanaf 2 november niet langer toelaten dat Britse vissers ontschepen in Franse havens. De Fransen beloven ook strengere controles van Britse boten, vrachtwagens en producten, en dreigen ermee de Kanaaleilanden zonder stroom te zetten. Twee Britse boten kregen woensdag al een boete nadat ze waren gecontroleerd voor de kust van Le Havre.

Het Brexit-akkoord bepaalt dat Europese vissers verder in bepaalde Britse wateren kunnen vissen, op voorwaarde dat ze kunnen bewijzen dat ze er ook voordien al aan de slag waren. De Fransen en Britten ruziën echter al het hele jaar over hoeveel en welke bewijzen de vissers precies moeten voorleggen. Op het eiland Jersey kwam het in mei zelfs tot een regelrechte confrontatie tussen Franse vissers en de lokale Britse overheid, nadat die laatste tientallen Franse vissers vergunningen had geweigerd.

De Britse Brexit-minister David Frost noemt de Franse dreigementen ‘zeer teleurstellend’. Een woordvoerster van de Britse regering noemde ze zelfs onwettelijk: ‘De maatregelen lijken niet te stroken met het handelsakkoord en met de internationale wetgeving. Als ze worden doorgevoerd, zullen we gepast reageren.’