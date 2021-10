Knokke-Heist wil af van jongeren die feestvilla’s huren in woonwijken

Knokke-Heist wil af van de overlast door jongeren die via Airbnb voor exuberante prijzen villa’s afhuren in rustige woonwijken, om er dan een week lang te feesten.

Het gaat volgens het gemeentebestuur om groepen van pakweg twintig jongeren, die prijzen tot 25.000 euro per week kunnen neertellen. ‘Maar die Airbnb’s liggen soms in een woonwijk, die daar niet voor bestemd is’, aldus burgemeester Piet De Groote (GBL). ‘Woonwijken moeten gevrijwaard worden van oneigenlijk vakantieverhuur. Professionele vakantieverhuurders kopen woningen in woonzones op, waardoor de woningprijzen stijgen voor jonge gezinnen.’

Daarom gaat de gemeente strikte controles uitvoeren. ‘Voor alle duidelijkheid: kwalitatief vakantieverhuur in zones waar dat is toegelaten, is een meerwaarde. Maar niet in rustige residentiële wijken. Als we zoiets opmerken, volgt meteen een verbod.’