Mondmaskers in basisschool moeten aantal quarantaines verminderen

In het vijfde en zesde leerjaar komt er opnieuw een voorwaardelijke mondmaskerplicht. Het hoge aantal coronabesmettingen liet de onderwijssector geen alternatief. De strenge test- en quarantaineregels gaan grotendeels op de schop.

Met 735 besmettingen op 100.000 blijft het lager onderwijs koploper. De incidentie bij kleuters bedraagt slechts 150 (stijgend), in het secundair gaat het om 180 (dalend). Vermits er pas vanaf 12 jaar wordt gevaccineerd is dat ook logisch. Het verplicht het onderwijsveld tot de voorwaardelijke herinvoering van de mondmaskerplicht in het vijfde en zesde leerjaar.

Op de speelplaats is er van een plicht geen sprake, al moeten ‘intense fysieke contacten’ worden vermeden. In de klas mag het mondmasker af wanneer de leerlingen stilzitten, er voldoende ventilatie aanwezig is en de afstandregels worden toegepast. De leerkrachten vallen onder dezelfde regeling. De maatregel gaat in na de herfstvakantie.

• Lees ook: 6 vragen | Luchtkwaliteit op school: ‘Neen, kinderen zijn niet bang van CO 2 -meters’

De mondmaskers laten toe om de test- en quarantaineregels drastisch te versoepelen. De diverse netten en de Centra voor Leerlingenbegeleiding slaakten bij de start van het overleg een noodkreet. De regel dat twee besmettingen op een week tijd in een klas leidt tot het testen en in quarantaine plaatsen van de volledige klas was onwerkbaar. Voortaan worden in het lager- en kleuteronderwijs enkel leerlingen met symptomen getest. Quarantaine moet pas wanneer vier leerlingen op een week tijd in dezelfde klas positief worden bevonden.

Secundair onderwijs vestrengt niet

De maatregelen lopen tot de kerstvakantie en hebben enkel betrekking op het basisonderwijs. Volgens minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) werpt de hoge vaccinatiegraad in het secundair onderwijs vruchten af. Bijna 85 procent van de 12- tot 17-jarigen kreeg twee prikken. Dit resulteert in veel lagere besmettingscijfers en maakt extra maatregelen onnodig. Scholen kunnen altijd ingrijpen wanneer dat op basis van de lokale situatie aangewezen lijkt. Op sommige plekken gebeurt dat nu al.

Eerder op de dag kreeg de minister kritische vragen in het Vlaams Parlement. Weyts benadrukte dat hij de scholen maximaal wilde openhouden, met zo weinig mogelijk beperkingen voor de leerlingen. Daarom kon er van een verlenging van de herfstvakantie, zoals viroloog Marc Van Ranst voorstelt, geen sprake zijn. Anderzijds beloofde de minister zijn verantwoordelijkheid te zullen nemen. Het woensdagavond bereikte compromis spoort met deze dubbele doelstelling.

Weyts beloofde oor te hebben naar de verzuchting om de quarantainemaatregelen te verzachten. De afgelopen twee weken waren 28.000 leerlingen in quarantaine geplaatst, de meeste onder hen zonder symptomen. Steeds meer leerkrachten raken hierdoor getroffen, sommige scholen moesten zelfs sluiten.

De CLB’s en de eerstelijnszorg kunnen die toevloed niet meer aan. Weyts wees erop dat die CLB’s nu al een flink stuk van hun reguliere opdrachten niet meer vervullen. ‘Zestig procent van hun taken voeren ze niet uit. Ze focussen zich enkel op de eerste kleuterklas en het eerste leerjaar, het zesde studiejaar laten ze schieten.’

Covid Safe Ticket

De minister van Onderwijs beklemtoonde in het parlement dat de scholen niet de motor zijn van de besmettingen. De oppositiepartijen (Groen, Vooruit, PVDA) begrepen niet waarom hij het gebruik van CO 2 -meters in de scholen niet verplicht. Weyts vond een aanbeveling efficiënter. Daarvoor werden de nodige fondsen vrijgemaakt. Volgens hem maakte onderzoek van de inspectie duidelijk dat negentig procent van de bevraagde scholen op het aanbod ingingen. Dat is een flink stuk beter dan de horeca of de fitnesscentra waar dergelijke meters verplicht zijn.

Algemeen dringt de minister erop aan om de aanwezigheid van derden op school te beperken, bezoekers moeten een mondmasker dragen. Oudercontacten vinden bij voorkeur digitaal plaats, al kunnen fysieke contacten voor kwetsbare leerlingen aangewezen zijn. Hetzelfde geldt voor personeelsvergaderingen: het liefst digitaal, indien niet met mondmasker. Telewerk wordt aanbevolen. Voor eetfes­tijnen op school is net als in de horeca een Covid Safe Ticket vereist.