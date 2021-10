Seraing schakelt na verlengingen STVV uit

Uittredend bekerwinnaar KRC Genk heeft zich woensdagavond probleemloos geplaatst voor de achtste finales.

De Limburgers kenden geen moeite met Sint-Eloois-Winkel uit eerste amateur. Het werd 0-6 na goals van Ugbo (34. pen, 80.), Arteaga (36., 38.), Paintsil (44.) en Toma (86.). Een opsteker voor coach John van den Brom na de recente tegenvallende resultaten in de competitie.

AA Gent zette woensdagavond Belisia Bilzen uit tweede amateur, met coach Luc Nilis, opzij met 4-0. Voor de Buffalo’s scoorden Odjidja (6.), Okumu (25.), Mboyo (43.) en Tsjakvetadze (64. pen).

Eupen gaat eveneens door na een krappe 0-1 zege bij Dender uit eerste amateur. Gnaka (7.) tekende voor de enige treffer.

Seraing heeft zich woensdagavond ten koste van STVV geplaatst voor de achtste finales van de Belgische voetbalbeker. In het Stade du Pairay wonnen de Metallo’s na verlengingen met 3-2. In vijf dolle minuten na de pauze zetten de Truienaars de scheve situatie recht. Eerst maakte Matsubara in de 53e minuut gelijk, en vier minuten later scoorde Koita voor de Kanaries. Maar Seraing gaf zich niet gewonnen en tien minuten voor tijd kopte invaller Maziz de gelijkmaker tegen de netten.

Anderlecht heeft zich geplaatst voor de 1/8ste finales van de Croky Cup. Het won bij La Louvière met 1-4. Zirkzee en Hoedt zorgden al snel voor de 0-2. Via een strafschopdoelpunt van Franco kwamen de Wolven even terug, maar Refaelov en opnieuw Zirkzee maakten er nog voor rust 1-4 van.

Lommel heeft woensdagavond voor een verrassing gezorgd in de zestiende finales van de Belgische voetbalbeker. De Limburgers, die uitkomen in 1B, haalden het na strafschoppen bij Sporting Charleroi.

Na de reguliere speeltijd en verlengingen was er niet gescoord in het Stade du Pays. Strafschoppen moesten dus uitsluitsel brengen. Daarin trokken de bezoekers met 3-4 aan het langste eind. Guillaume Gillet miste de beslissende elfmeter.