Nederlander verdacht van illegale verkoop van zelfdodingspoeder aan 700 mensen

Een man (28) uit Eindhoven werd dinsdag aangehouden omdat hij verdacht wordt van het illegaal verkopen van zelfdodingsmiddelen. De Nederlandse justitie kan bevestigen dat er zeker vijftien mensen uit het leven zijn gestapt door het middel. Hij wordt verdacht van hulp bij zelfdoding, overtreding van de Geneesmiddelenwet en witwassen.

Alex S., een 28-jarige man uit Eindhoven, verkocht tussen november 2018 en juni 2021 het zogenaamde ‘middel X’, een zelfdodingspoeder, aan zevenhonderd mensen. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Nederland woensdag gezegd.

Alex S. blijkt volgens het Openbaar Ministerie lid te zijn van de Coöperatie Laatste Wil (CLW). Dat is een organisatie die zich inzet voor een ‘humane manier om zelfstandig een eind te maken aan het leven.’ Het ministerie wil nu achterhalen of de mensen die het middel kochten, dat ook hebben ingenomen en zijn overleden. Dat kan het ministerie al bevestigen voor vijftien gevallen. Het gaat om mensen tussen de 41 en 82 jaar.

20 euro

Alex S. wordt verdacht van overtreding van de Geneesmiddelenwet en van witwassen van de opbrengst hiervan. Naast het zelfdodingspoeder verkocht hij ook een middel dat zou helpen tegen braakneigingen, dat enkel op doktersrecept verkrijgbaar is. Alex S. is geen dokter of farmaceut en verkocht de middelen online. Volgens het ministerie maakte hij daarbij gebruik van Telegram, een versleutelde berichtendienst. Hij verkocht het zelfdodingsmiddel voor 20 euro.

In de zaak zijn nog twee andere verdachten. Wim van Dijk (78) en Tineke B. (72), die beiden ook lid zijn van de Coöperatie Laatste Wil. Wim van Dijk is psycholoog en bekende in DeVolkskrant dat hij het middel bestelde bij Alex S. en zo’n honderd keer heeft doorverkocht.

Van Dijk heeft zich dinsdag op verzoek van de politie gemeld op het bureau in Eindhoven. Hij is aangehouden wegens overtreding van de geneesmiddelenwet en hulp bij zelfdoding. Hoewel hij zich tijdens het verhoor op zijn zwijgrecht beriep, doet hij nu toch zijn verhaal in de media. ‘Ik ben me bewust van de consequenties van mijn verhaal. Het maakt me niet uit’, aldus Van Dijk in De Volkskrant. ‘Ik wil dat de maatschappelijke onrust zo groot wordt dat justitie hier niet omheen kan. Het kan me niet zo veel schelen of ze me arresteren of me in de bak steken. Ik wil dat er iets gebeurt’, zei hij.

Ook de oprichter en voorzitter van Coöperatie Laatste Wil, de 73-jarige Jos van Wijk, werd vorige maand opgepakt. Tineke B. zit momenteel vast nog vast en Alex S. mag voorlopig zijn zaak onder voorwaarden in vrijheid afwachten. S. moet zich laten behandelen en mag geen contact hebben met de medeverdachten.

De Nederlandse organisatie telt zeker 700 leden in ons land.

