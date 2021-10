Sharia4Belgium-kopstuk Hicham Chaib schuldig aan terroristische moord in Syrië

Sharia4Belgium-kopstuk Hicham Chaib is door de assisenjury schuldig bevonden aan een terroristische moord in Syrië. Chaib eiste op 27 maart 2016 in een videoboodschap vanuit Syrië de aanslagen van Brussel en Zaventem op, in naam van IS. Aan het einde executeerde hij een gijzelaar.

Een Antwerpse assisenjury heeft de verstek latende Hicham Chaib (40) na 2,5 uur beraadslaging schuldig bevonden aan een terroristische moord op een niet-geïdentificeerde gevangene die hij in maart 2016 had doodgeschoten in Syrië.

Het voormalige kopstuk van Sharia4Belgium maakte toen deel uit van de terroristische organisatie Islamitische Staat. Beelden van de executie werden enkele dagen na de terreuraanslagen in Brussel en Zaventem verspreid via het internet.

Chaib is allicht jaren geleden omgekomen in Syrië, maar zeker is dat niet. Op 17 februari 2017 kreeg de Staatsveiligheid een eerste keer informatie dat Abu Hanifa Belgiki, de strijdersnaam van Chaib, overleden zou zijn bij een luchtaanval door het Irakese leger. Dat bericht werd nooit bevestigd. In augustus 2018 kreeg de familie van Chaib in Antwerpen bericht van Kaoutar B., de echtgenote van Chaib in Syrië. Zij meldde dat haar man in augustus 2018 was overleden na een aanval met een drone op zijn auto. Ook dat tweede overlijdensbericht werd nooit bevestigd.