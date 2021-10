Als u eerst weigerde, maar nu toch een vaccin wil

Als u uw uitnodiging voor het coronavaccin had geweigerd, kan u nog altijd gevaccineerd worden. ‘Je moet hiervoor zelf contact opnemen met het vaccinatiecentrum’, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Het zal afhangen van uw woonplaats, maar in de meeste gevallen kunt u nog steeds terecht in het vaccinatiecentrum. ‘In sommige gevallen kan je zonder afspraak in een vaccinatiecentrum binnenwandelen, maar in Vlaanderen moet je meestal zelf terug een afspraak maken’, zegt Gudrun Briat van de taskforce Vaccinatie. Bijvoorbeeld in Brussel zijn er vaccinatiecentra waar u zonder afspraak een vaccin van Johnson&Johnson kunt krijgen, zoals in het Centraal Station.

Volgens Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid kan het even duren voordat je een afspraak kan krijgen. ‘Verschillende vaccinatiecentra zijn aan het verhuizen, dus als je nu belt, kan je niet verwachten dat je voor vandaag of morgen een vaccin kan krijgen.’

U kunt hier de adressen en telefoonnummers van alle vaccinatiecentra terugvinden. En klik hier voor meer informatie over het coronavaccin.