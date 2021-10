Op de tonen van David Bowies ‘Starman’ heeft Pixar een eerste trailer van ‘Lightyear’ gelanceerd. De spin-off van de ‘Toy story’-franchise draait rond het verhaal van Buzz Lightyear, de fictieve held op wie het speelgoed in de Pixar-film gebaseerd is. Acteur Chris Evans verleent zijn stem aan de Space Ranger. De animatiefilm komt in juni 2022 in de zalen.