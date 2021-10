Dit weekend begint in Glasgow de langverwachte klimaattop. Het doel: de opwarming van de aarde tot anderhalve graad beperken.





Maar hebben we echt nog eens een conferentie nodig vol blablabla, zoals Gretha Thunberg zou zeggen? We weten toch dat het ernstig is en we weten zelfs welke maatregelen we moeten nemen.