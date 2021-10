Hof van Justitie legt Polen dwangsom op van 1 miljoen per dag

De Poolse regering geeft geen gevolg aan een arrest van het Europees Hof van Justitie om de omstreden tuchtkamer voor rechters op te schorten. Op vraag van de Commissie legt het Hof Polen daarom een boete op.

Het conflict tussen de Europese instellingen en Polen riskeert nog verder te escaleren. Het Europees Hof van Justitie besliste dat Polen aan de Commissie een boete van 1 miljoen euro moet betalen zolang de EU-lidstaat een arrest van 14 juli 2021 niet naleeft. Toen besliste het Europees Hof dat Polen onmiddellijk de werking van de tuchtkamer moet opschorten. Die tuchtkamer is omstreden omdat ze rechters kan ontslaan, financieel kan straffen of zelfs strafrechtelijk kan vervolgen. Volgens critici moet die tuchtkamer komaf maken met rechters die niet in de pas lopen van de regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid.

De Poolse regering beloofde dat ze het arrest ging uitvoeren, maar draalde volgens de Europese Commissie om die belofte ook hard te maken. Ze stapte daarom opnieuw naar het Hof van Justitie in Luxemburg en drong aan op een financiële straf zolang de tuchtkamer bleef functioneren. Volgens het Hof ‘is naleving van de interim-maatregelen die bevolen werden op 14 juli noodzakelijk ter voorkoming van ‘ernstige en onherstelbare schade aan de juridische orde van de EU én bijgevolg de rechten van burgers op basis van het EU-recht en de waarden waarop de EU steunt, vooral die van de rechtsstaat.’

De Poolse premier Mateusz Morawiecki beloofde vorige week tijdens een bitsig debat in het Europees Parlement opnieuw dat de tuchtkamer zal worden afgeschaft en vervangen door een ander mechanisme. Volgens het Hof probeerde de Poolse regering aan de boete te ontsnappen door te beloven dat ze binnen een jaar maatregelen zou nemen om het Pools juridisch systeem te hervormen, maar gaat het erom dat Polen onmiddellijk actie onderneemt.

De Poolse reactie liet niet lang op zich wachten. ‘Dit komt neer op usurpatie (van bevoegdheden, red.) en chantage’, reageerde de Poolse viceminister voor Justitie Sebastian Kaleta. Volgens hem ‘gaat het Hof zijn bevoegdheden te buiten en misbruikt de instelling financiële boetes en tijdelijke maatregelen’.

Vorige maand oordeelde het Hof al op vraag van de Commissie dat Polen een dagelijkse boete van 500.000 euro moet betalen omdat het bruinkool blijft winnen uit een mijn nabij de grens met Tsjechië. In mei besliste het Hof dat Polen de mijn moest stilleggen wegens schending van de milieuregels. Ook dat arrest legde Polen naast zich neer. De mijn functioneert nog altijd.