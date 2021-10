‘Dune’ krijgt groen licht voor tweede deel

Regisseur Denis Villeneuve kan op beide oren slapen. Hij mag een vervolg breien aan ‘Dune’. Filmstudio Legendary Entertainment en verdeler Warner wilden de opbrengsten van de eerste film afwachten vooraleer ze groen licht gaven aan een vervolg.

‘Het zou heel raar zijn als het tweede deel er niet komt’, zei regisseur Denis Villeneuve bij de release van Dune aan deze krant. Hij weigerde om het volledige boek van Frank Herbert in één film te gieten, maar beide delen tegelijk filmen zou te duur uitvallen, oordeelde de studio. ‘Uit voorzorg heb ik al mijn dromen en verlangens in deze film gestopt. Blijft het hierbij, dan zal ik zeker verdrietig zijn, maar ik zal er niet kapot van zijn’, zei Villeneuve nog.

De Canadese regisseur mag opgelucht ademhalen. Zijn film heeft voldoende opgehaald aan de box office om een tweede deel mogelijk te maken. In het Amerikaanse openingsweekend was Dune goed voor 40 miljoen dollar. In de rest van de wereld zou de film meer dan 110 miljoen dollar hebben opgebracht.

Exclusief in de bioscoop

Een gelijktijdige release in de VS op streamingplatform HBO Max hing echter als een schaduw boven de planetaire woestijnsaga. Warner, dat de film verdeelt en gedeeltelijk financiert, nam die beslissing omdat het vreesde voor een beperkte toeloop in de bioscoop vanwege het coronavirus. Regisseur Villeneuve en Dune-studio Legendary Entertainment lieten hun ongenoegen daarover duidelijk blijken. Villeneuves collega Christopher Nolan verbrak om gelijkaardige redenen zelfs zijn banden met Warner. De filmgigant lijkt nu zijn staart in te trekken: het vervolg op Dune verschijnt weer exclusief in de bioscoop, weet Variety.

Dune: part 2 wordt in oktober 2023 in de bioscoop verwacht. Het eerste boek en de droom van Villeneuve is daarmee afgerond. Al kan hij daarna nog altijd putten uit vijf opeenvolgende kleppers van boeken. Wat in ieder geval zeker is: filmster Zendaya zal in het tweede deel langer opdraven dan de magere zeven minuten uit deel 1. Haar personage Chani eist ook in het boek pas vanaf de tweede helft een grotere rol op.