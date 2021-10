Hoe verkrijg je een Covid Safe Ticket? En hoe lang is het geldig?

De coronapas, het coronacertificaat of het Covid Safe Ticket. Drie verschillende benamingen voor hetzelfde ding: een document dat je voorlopig alleen nodig had om op reis te gaan of evenementen bij te wonen, maar dat nu veel breder ingezet zal worden. Maar hoe werkt het nu precies? Hoe kom je eraan? En wat kan je er allemaal al mee doen?