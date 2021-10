Premier van Soedan is weer thuis na staatsgreep

De Soedanese premier Abdallah Hamdok, die door het leger werd afgezet, is dinsdagavond weer thuis. Dat heeft een verantwoordelijke van het leger gemeld, en is later ook bevestigd door de diensten van de regeringsleider. Hij werd door het leger vastgehouden sinds de staatsgreep van maandag.

Hamdok. Foto: REUTERS

‘Premier Abdallah Hamdok werd naar zijn huis gebracht’ in Khartoem en ‘er werden veiligheidsmaatregelen genomen in de zone rond zijn woning’, aldus de verantwoordelijke die anoniem wenst te blijven. Hij wilde geen antwoord geven op de vraag of Hamdok onder huisarrest werd geplaatst. Volgens de diensten van de premier staat hij ‘onder streng toezicht’.

‘Verschillende ministers en politieke leiders zitten nog altijd opgesloten op onbekende plaatsen’, klinkt het nog in het bericht van de diensten van de premier.

De Soedanese legergeneraal Abdel Fattah al-Burhan verklaarde eerder op de dag dat Hamdok ‘in goede gezondheid’ was en zich bij Fattah al-Burhan thuis bevond.

‘Doden bij protest’

Volgens getuigen heeft het leger dinsdagavond traangas ingezet tegen manifestanten die straten blokkeerden in de hoofdstad uit protest tegen de staatsgreep. Het is al de tweede dag op rij dat er protesten zijn in de hoofdstad. Maandag kwamen volgens een prodemocratische artsenvakbond vier mensen om het leven door schoten van het leger en raakten 80 anderen gewond.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is dinsdagavond (Belgische tijd) samengekomen achter gesloten deuren om de situatie in Soedan te bespreken. De leden van de Veiligheidsraad zijn bezorgd over de staatsgreep, maar volgens diplomaten wordt nog onderhandeld over een gezamenlijke verklaring van de Veiligheidsraad. China en Rusland hadden veranderingen gevraagd aan de ontwerptekst – zij zien de gebeurtenissen in Khartoem niet als een staatsgreep. Woensdag zou er toch nog een gezamenlijke tekst komen.

Tijdens de vergadering kwam de VN-gezant in Soedan, de Duitser Volker Perthes, tussen, maar hij kon niet zeggen of premier Hamdok vrij kan bewegen.